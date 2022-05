Les chemins de fer indiens n'ont pas atteint les objectifs de fourniture de trains de Coal India depuis plus d'un an - les données montrent que

Les services publics indiens se démènent pour s'approvisionner en charbon afin de faire face à une demande d'électricité record, mais l'incapacité des chemins de fer indiens à fournir suffisamment de trains rend difficile l'augmentation des stocks de charbon, qui sont à leur plus bas niveau depuis des années.

Les stocks des centrales électriques indiennes ont chuté de 13 % en avril malgré une croissance de 27,6 % de la production de Coal India, alors qu'une vague de chaleur a fait grimper la demande d'électricité à un niveau record.

En avril, la compagnie ferroviaire publique Indian Railways a fourni 261 trains par jour à Coal India pour l'industrie de l'électricité, le chiffre le plus bas en trois mois.

Indian Railways a déclaré à la fin du mois d'avril qu'il supprimerait des trains de passagers pour libérer des voies et aider à transporter plus de charbon vers les centrales électriques.

Le charbon, qui représente plus de la moitié des recettes de fret des chemins de fer indiens, constitue près de 75 % de la production d'électricité en Inde. L'entreprise publique Coal India produit 80 % du charbon indien.

Les objectifs d'approvisionnement d'Indian Railways sont fixés après des délibérations entre Indian Railways, le ministère fédéral de l'énergie et Coal India.

Coal India a donné la priorité à l'approvisionnement des services publics pour éviter une crise de l'électricité et ses approvisionnements au secteur non électrique ont chuté à 304 933 tonnes par jour en avril, soit 21,3 % de moins que la même période l'année dernière, selon les données du gouvernement.

fournitures au secteur non électrique, qui comprend les fonderies d'aluminium et les aciéries, ont également été touchées par la diminution du nombre de trains fournis par Indian Railways. Les livraisons de Coal India au secteur non électrique via Indian Railways sont tombées à leur plus bas niveau en six mois, selon les données.

responsables du producteur d'aluminium public NALCO ont intenté une action en justice le mois dernier concernant une pénurie d'approvisionnement en charbon résultant du détournement de l'approvisionnement en charbon et d'une pénurie de trains.

Le secteur non énergétique de l'Inde a pris de l'énergie plus chère du réseau national en raison d'une pénurie d'approvisionnement en charbon pour leurs centrales électriques, selon les responsables de l'industrie.