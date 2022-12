Les importations de charbon thermique de Nov en Inde sont à leur plus bas niveau depuis 9 mois alors que la production locale augmente.

Par Sudarshan Varadhan

KOLKATA (Reuters) - Les importations de charbon thermique de l'Inde ont chuté à leur plus bas niveau en 9 mois au cours du mois de novembre, selon les données du cabinet de conseil Coalmint, principalement en raison d'une hausse de la production nationale de charbon.

Le pays a importé 10,83 millions de tonnes de charbon thermique en novembre, selon les données de Coalmint, contre 12,03 millions de tonnes en octobre et 9,45 millions de tonnes en novembre 2021.

Les importations ont diminué principalement en raison de la hausse de la production de l'entreprise publique Coal India, qui représente 80 % de la production de charbon de l'Inde.

Le plus grand mineur de charbon au monde a vu sa production augmenter d'un sixième pour atteindre 412,6 millions de tonnes au cours des huit premiers mois de cet exercice financier, ce qui lui permet d'atteindre ses objectifs de production annuels pour la première fois depuis au moins 2010.

La baisse des expéditions du combustible de production d'électricité en novembre a marqué le cinquième mois consécutif où les importations ont diminué par rapport au mois précédent, selon les données.

Les importations de charbon à coke -- utilisé principalement dans la fabrication de l'acier -- sont tombées à 4,56 millions de tonnes, contre 4,95 millions de tonnes en octobre et 5,3 millions de tonnes en novembre 2021.

L'Inde est le deuxième plus grand importateur, consommateur et producteur de charbon au monde, et compte l'Indonésie, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Russie et les États-Unis parmi ses principaux fournisseurs.

Les importations globales de charbon et de produits de coke - métacoke et coke de pétrole - ont augmenté de 8,5 % pour atteindre 17,87 millions de tonnes, selon les données de Coalmint.

La part des importations de charbon et de coke en provenance d'Indonésie et de Russie a augmenté au détriment de l'Australie et de l'Afrique du Sud. La Russie et les États-Unis ont été les seuls pays dont les expéditions globales ont augmenté, selon les données.