Coastal Corporation Limited est une société basée en Inde qui produit et exporte des produits de la mer issus de l'aquaculture dans le monde entier. La société fournit une variété de crevettes, telles que des blocs congelés crus et en congélation rapide individuelle (IQF), des blocs congelés cuits et des formes IQF cuites, et des blocs congelés cuits et des formes IQF cuites selon les spécifications du client. Ses produits à base de crevettes comprennent la tigresse de mer, la blanche, la brune rose, la vannamei et la tigresse noire. Sa catégorie de produits comprend les crevettes sans tête avec carapace, les crevettes décortiquées déveinées avec queue, les crevettes décortiquées non définies (PUD), les brochettes de crevettes, les crevettes cuites avec tête, les crevettes cuites sans tête, et autres. La société exporte diverses catégories de crevettes vers des pays tels que les États-Unis, l'Europe, le Canada, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Hong Kong.

Secteur Transformation des aliments