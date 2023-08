(Alliance News) - Coats Group PLC a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice semestriels dans une période difficile, prévoyant des résultats annuels inférieurs aux attentes du marché.

Coats est un fabricant de fils industriels et de composants de chaussures basé à Bristol, en Angleterre.

Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a chuté de 11 %, passant de 801 millions de dollars l'année précédente à 751 millions de dollars. Coats a déclaré que cette baisse était due à une diminution du chiffre d'affaires organique du groupe de 19 %, qui a été affectée par le déstockage dans l'industrie de l'habillement et de la chaussure. Cette performance reflète également des chiffres de comparaison difficiles, avec un pic de croissance sans précédent dû au réapprovisionnement des clients au cours de la période précédente, après la levée des restrictions Covid.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 39 % pour atteindre 59 millions USD, contre 96,8 millions USD à la même période de l'année précédente. Cette baisse est en partie due à des éléments exceptionnels nets et à des éléments liés à des acquisitions avant impôts de 35 millions USD, contre 13 millions USD l'année précédente.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a diminué de 11 % à 132,3 millions d'USD, contre 148,4 millions d'USD l'année précédente.

"Nous avons continué à faire des progrès significatifs dans la réalisation de notre objectif stratégique de faire de Coats un groupe plus fort, plus en forme et plus concentré. Nos résultats financiers démontrent l'efficacité de nos actions dans l'amélioration de nos marges et de notre flux de trésorerie disponible", a déclaré le directeur général Rajiv Sharma.

Coats a déclaré un dividende intérimaire de 0,81 USD par action, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 0,70 USD de l'année précédente. Coats a déclaré que cela reflétait sa "confiance dans la réalisation de progrès" pour les parties prenantes.

L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'ensemble de l'année soit conforme aux attentes du marché, mais dans le bas de la fourchette. Coats prévoit d'atteindre un objectif de marge d'environ 17 % en 2024.

"Sur nos projets stratégiques, nous avons réalisé 21,0 millions USD supplémentaires de gains d'efficacité au cours du semestre et nous augmentons nos prévisions pour 2023 de 20,0 millions USD à 30,0 millions USD, avec des économies globales sur les projets en bonne voie pour atteindre 70,0 millions USD d'ici 2024", a déclaré le chef de la direction, M. Sharma.

"Notre position de leader dans le domaine des fils industriels et des composants de chaussures, associée à nos investissements dans l'innovation et les produits fabriqués et approvisionnés de manière durable, nous place en bonne position pour accroître notre chiffre d'affaires et notre marge et pour continuer à générer des liquidités importantes conformément à notre stratégie."

Les actions de Coats Group étaient en baisse de 1,4 % à 69,00 pence à Londres mardi matin.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés