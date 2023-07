Coats Group plc est une entreprise de fils industriels basée au Royaume-Uni. Le segment de la société comprend l'habillement, les chaussures et les matériaux de performance. La société fournit des produits, des services et des solutions logicielles complémentaires et à valeur ajoutée aux industries de l'habillement et de la chaussure. Elle applique également des techniques pour développer des fils, des fils, des tissus et des matériaux composites performants dans des domaines tels que les transports, les télécommunications et l'énergie, ainsi que la protection individuelle. Elle propose également une gamme de fils à coudre, de fils, de fermetures à glissière et de garnitures. Ses marques comprennent Epic, Dual Duty, Nylbond, Admiral, Aptan, Aquamelt, Astra, Atlantis, Brio, Corus, Dabond, Dolanit, Dymax, EcoRegen, Eloflex, Firefly, Glasmo, CoatsKnit, FlamePro, Gotex, Opti LUX, Opti P, Coats Connect, Coats Permess, Coats Signal et d'autres encore. Ses filiales comprennent Arrow HJC, B. M. Estates Limited, Coats Limited, Contractors' Aggregates Limited, GPG (UK) Holdings Limited, GPG March 2004 Limited et S G Warburg Group Limited.

Secteur Textiles et Cuirs