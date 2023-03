La croissance organique des revenus de Coats dépasse l'objectif à moyen terme en 2022

(Alliance News) - Le fabricant de fils industriels Coats Group PLC a salué jeudi ses résultats annuels, le chiffre d'affaires et le bénéfice sous-jacent s'étant améliorés au cours d'une année marquée par "une inflation élevée et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement".

Les actions Coats étaient en hausse de 8,1% à 79,00 pence chacune à Londres jeudi matin, parmi les meilleures performances du FTSE 250.

Le chiffre d'affaires en 2022 a augmenté de 9,5 % pour atteindre 1,58 milliard de dollars US, contre 1,45 milliard de dollars US en 2021. Le bénéfice avant impôts a toutefois diminué de 4,2 %, passant de 158,0 millions USD à 151,3 millions USD. Les éléments exceptionnels et liés aux acquisitions ont été plus élevés à 53,9 millions USD l'année dernière, contre 19,5 millions USD en 2021.

Sans ces coûts, le bénéfice avant impôts aurait augmenté de 16%, passant de 177,5 millions USD à 206,3 millions USD.

"Coats a produit un ensemble de résultats solides en 2022, une année qui a été caractérisée par une inflation élevée et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La croissance organique du chiffre d'affaires a été de 10%, supérieure à notre objectif de croissance à moyen terme d'environ 6%, et le bénéfice d'exploitation organique ajusté a augmenté de 22%", a déclaré le directeur général Rajiv Sharma.

"Nous avons encore fait d'excellents progrès dans la transformation du groupe au cours de l'année, et cela a fait de Coats un groupe plus fort, plus en forme et plus concentré, renforçant nos positions de leader sur les marchés du fil industriel et des composants de chaussures. Les acquisitions de Texon et de Rhenoflex en 2022 ont non seulement renforcé de manière significative notre position sur le marché attractif de la chaussure, mais ont également augmenté notre croissance organique à moyen terme et notre potentiel de marge."

En juin dernier, Coats a acheté Texon International Group Ltd pour 211 millions USD en espèces nettes, sur la base d'une valeur d'entreprise de 237 millions USD. Texon fournit des composants pour les chaussures de loisirs.

En août de l'année dernière, elle a convenu d'acheter Rhenoflex GmbH, un fabricant de matériaux structurels durables pour l'industrie de la chaussure, pour une valeur d'entreprise de 115 millions d'euros.

Coats a augmenté son dividende final de 15% à 1,73 cents par action. Cela porte son dividende annuel à 2,43 cents, également en hausse de 15%, contre 2,11 cents en 2021.

Pour 2023, Coats s'attend à "une autre année de progrès stratégiques et opérationnels", bien qu'elle ait déclaré que le déstockage des clients s'est poursuivi au début de 2023, en grande partie sur les marchés de l'habillement et dans une moindre mesure sur les chaussures.

"[Nous] continuons à répondre de manière proactive à l'environnement macroéconomique et aux pressions inflationnistes en utilisant notre livre de jeu bien défini et testé, en nous concentrant sur les liquidités, les coûts, les initiatives d'auto-assistance, les relations profondes avec les clients et les actions tactiques de tarification", a déclaré Coats.

Il s'attend à une performance 2023 conforme aux attentes du conseil d'administration et pondérée au second semestre.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.