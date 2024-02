Cobra Resources PLC - Société australienne d'exploration aurifère et de terres rares - Achève le carottage sonique du gisement de terres rares de Boland dans le cadre du projet Wudinna en Australie-Méridionale. Les observations préliminaires "sont très encourageantes" et suggèrent que Boland "présente les caractéristiques nécessaires pour devenir une source de terres rares magnétiques à faible coût et à faible impact". Les tests révèlent des concentrations de terres rares à haute teneur dans des zones perméables, coïncidant avec des "récupérations métallurgiques exceptionnelles". Des tests de perméabilité sont en cours pour définir le potentiel de production du site.

Rupert Verco, directeur général, déclare : "Nous sommes vraiment enthousiasmés par les résultats de ces forages. Le gisement de Boland constitue une première mondiale pour les terres rares ioniques hébergées dans des paléocanaux par le biais d'une exploitation minière avec récupération in situ.

"Les premières indications sur la concentration des teneurs sont positives et les conditions géologiques nous confortent dans l'idée que la récupération in situ sera une réussite... Nous attendons avec impatience les analyses et les études de suivi qui, selon nous, feront de ce projet un projet de classe mondiale dans le domaine des terres rares. Nous n'aurions pas pu rêver d'un meilleur départ pour 2024".

Cours actuel de l'action : 0,98 pence, en hausse de 6,2 % lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 32

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.