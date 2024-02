Cobra Resources PLC est une société d'exploration avancée et de développement des ressources basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est l'exploration, le développement et l'exploitation de projets de métaux précieux et de base. Les projets de la société comprennent le projet Wudinna et le projet de cuivre Prince Alfred. Ses concessions de Wudinna, d'une superficie totale d'environ 3 261 kilomètres carrés (km2), contiennent une minéralisation aurifère orogénique et se caractérisent par des intersections aurifères à haute teneur potentiellement exploitables à ciel ouvert, avec un accès facile à l'infrastructure. Il permet d'accéder à une gamme de matières premières stratégiques à partir d'un terrain géologique très prometteur dans une juridiction minière de niveau 1. La société a mis en place une stratégie à trois volets, comprenant l'or, les terres rares et l'oxyde de fer-cuivre-or (IOCG). Son projet de cuivre Prince Alfred est situé à environ 100 kilomètres de Port Augusta, un important centre de transport australien.

Secteur Exploitations minières et métallurgie