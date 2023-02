Cobra Resources identifie de nouvelles cibles d'exploration aurifère à Wudinna

(Alliance News) - Cobra Resources PLC a déclaré mardi que sept cibles supplémentaires ont été identifiées sur le projet Wudinna en Australie-Méridionale, à la suite d'un levé magnétotellurgique à source contrôlée et à audio-fréquence et d'un levé magnétotellurgique à audio-fréquence de source naturelle.

L'explorateur d'or, de terres rares et d'oxyde de fer-cuivre-or centré sur l'Australie du Sud a déclaré que les nouvelles cibles présentent des similitudes structurelles et correspondent à de l'or anomal dans le calcaire.

La société a déclaré qu'un prochain programme de forage testera les cibles, le forage devant commencer en mars.

Le programme comprendra entre 2 000 et 3 000 mètres de forage à circulation inverse et entre 5 000 et 7 000 mètres de forage à air comprimé.

Le forage RC ciblera les extensions de ressources proches des prospects aurifères Barns et White Tank, et testera davantage le prospect Clarke, tandis que le forage aircore cherchera à étendre la ressource JORC de 20,9 millions de tonnes de terres rares aux prospects Clarke et Baggy Green.

Rupert Verco, directeur général, a déclaré : "Le sondage CSAMT nous a permis d'évaluer et de discerner les différences entre les caractéristiques minéralisées et non minéralisées. Nous avons appliqué ces résultats à notre ensemble de données régionales et avons défini plusieurs cibles potentielles que nous avons hâte de tester dans nos prochains programmes de forage.

"Le forage RC se concentrera sur l'ajout d'onces d'or à notre ressource, où nous prévoyons d'étendre la minéralisation à Clarke et de tester les extensions à Barns et White Tank. Nous prévoyons également d'exécuter un programme de carottage à l'échelle régionale visant à accroître les ressources en terres rares à Clarke et Thompson tout en testant ces cibles aurifères régionales."

Les actions Cobra étaient en baisse de 6,7% à 1,40 pence par action mardi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.