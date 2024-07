Cobra Resources PLC - société minière basée à Londres et opérant en Australie-Méridionale - lance son Investor Hub sur son site web afin de faciliter la communication avec les parties prenantes et de faire connaître les actualités de la société et les annonces réglementaires.

Rupert Verco, directeur général, déclare : "Le maintien d'une communication ouverte avec nos actionnaires a toujours été une priorité. Ayant constaté l'efficacité du Investor Hub pour les sociétés ASX en Australie, nous le considérons comme un outil essentiel pour renforcer notre engagement, permettant aux actionnaires actuels et potentiels d'entrer en contact avec Cobra et de mieux comprendre nos projets et nos stratégies."

Cours actuel de l'action : 1,10 pence

Variation sur 12 mois : stable

