Cobra Resources prend acte des résultats de forage du projet Wudinna

Cobra Resources PLC - Société d'exploration dans les domaines de l'or, des terres rares et des gisements pétrolifères et gaziers, centrée sur le projet Wudinna en Australie-Méridionale - annonce que les résultats de forage du projet Wudinna, situé en Australie-Méridionale, montrent un potentiel significatif d'extension des ressources dans de multiples directions, avec des intervalles allant jusqu'à 25 mètres. Les teneurs totales en oxydes de terres rares atteignent 3 568 parties par million. Les résultats des essais seront intégrés dans une mise à jour des ressources minérales en terres rares prévue pour le second semestre de l'année.

Rupert Verco, directeur général, déclare : " Ces résultats de forage confirment le potentiel de croissance de nos ressources uniques en terres rares et devraient servir de base à une importante mise à jour des ressources, faisant de Wudinna un projet potentiel de terres rares de niveau 1 dont la proximité unique avec la minéralisation aurifère pourrait contribuer favorablement à l'économie. "

Cours actuel de l'action : 1,19 pence l'unité, en baisse de 0,8 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 41%.

