Cobra augmente sa participation dans Wudinna ; DX Group ouvre de nouveaux sites

Cobra Resources PLC - Société d'exploration d'or, de terres rares et de gisements pétrolifères et gaziers concentrée sur le projet Wudinna en Australie-Méridionale - S'acquitte de l'obligation, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Lady Alice Mines, d'augmenter sa participation dans Wudinna de 65 % à 75 %. Elle déclare que ses dépenses de 5 millions de dollars australiens entre 2019 et janvier 2023 lui permettent d'augmenter sa participation. Elle travaille actuellement sur un accord avec Andromeda Metals Ltd afin de mettre en place une structure de propriété permettant de faire progresser au mieux le projet vers la faisabilité.

Pennpetro Energy PLC - Compagnie pétrolière et gazière axée sur la production et le développement dans le comté de Gonzales, Texas - Installation d'un arbre hydraulique à haute pression et de réservoirs de stockage de pétrole en surface sur le puits Whistling Straits 5H dans le champ pétrolifère de Peach Creek. La pompe a été mise en marche la nuit dernière. Il indique qu'une période de nettoyage est prévue pour récupérer l'eau de charge ajoutée au puits pendant le forage et que l'opérateur prévoit de mettre le puits en service lentement.

DX Group PLC - Société de logistique basée à Slough, Angleterre - Augmentation de la capacité de traitement du fret avec l'ouverture de deux nouvelles installations dédiées au fret à Warrington et Heathrow. L'investissement dans ces deux sites porte à huit le nombre de sites ouverts, déplacés ou agrandis depuis le début de l'exercice en cours. Le site de Heathrow est une unité libérée par DX Express suite à son déménagement vers un nouveau site à Bracknell et est adjacent aux installations de fret existantes dans la zone industrielle de Lakeside Road.

Empire Metals Ltd - Explorateur et développeur de minéraux basé à Londres avec des projets en Australie et en Autriche - Achève son premier programme de forage au projet Pitfield en Australie. Le programme de forage comprenait 21 trous couvrant 3 206 mètres et se concentrait principalement sur la zone d'intérêt Mt Scratch de la licence où il a identifié "une anomalie étendue, hautement chargeable et hautement résistive". Les échantillons ont été envoyés à un laboratoire d'analyse.

