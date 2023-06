Les actions de Cobra Resources s'envolent suite aux découvertes d'intersections de terres rares

(Alliance News) - Cobra Resources PLC a déclaré mardi que les intersections de terres rares à haute teneur de son projet Wudinna démontrent une nouvelle croissance des ressources en terres rares.

Les actions de Cobra Resources ont bondi de 21% à 1,39 pence l'unité à Londres mardi matin.

La société d'exploration de gisements d'or, de terres rares et de minerai de cuivre et d'oxyde de fer concentrée sur le projet Wudinna en Australie du Sud a déclaré avoir identifié une intersection combinée de 48 mètres sur son prospect Boland, qui contient 2 000 parties par million d'oxydes de terres rares totaux.

Les intersections comprennent 3 m à 942 ppm d'oxydes de terres rares, 3 m à 559 ppm et 12 m à 1 191 ppm.

La société a indiqué qu'elle avait envoyé des échantillons sélectionnés pour des tests de désorption et de lixiviation simple à la Nuclear Science and Technology Organisation d'Australie.

Jusqu'à présent, Cobra n'a testé que 1,5 km d'une zone potentielle de 30 km, ce qui rend le projet "hautement extensible".

Le directeur général, Rupert Verco, a déclaré : "Bien qu'ils ne soient pas encore définitifs, les résultats de Boland sont significatifs car le style de minéralisation se prête à une extraction à faible impact et à faible coût, avec un potentiel de croissance significatif en raison de l'évolutivité des systèmes de paléo-chenaux sur nos tenements. Cobra fait ainsi partie de la minorité de sociétés australiennes spécialisées dans les terres rares capables de mettre en évidence des occurrences uniques de terres rares avec des facteurs économiques importants.

"Le conseil d'administration estime que, grâce à la double ressource unique en or et en terres rares et à la confirmation de la présence de terres rares dans les paléo-chenaux, le projet Wudinna présente des avantages économiques très compétitifs qui en font un produit phare sur le marché.

