Cobra Venture Corporation est une société énergétique basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la production d'intérêts stratégiques en matière de pétrole et de gaz naturel dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Les projets de la société comprennent le projet Gull Lake, Saskatchewan et le projet San Joaquin Basin, Californie. Elle possède une participation directe non exploitée de 14,665 % dans neuf puits de pétrole, ainsi que des installations de collecte et d'élimination à Gull Lake. Les puits de Gull Lake produisent du brut de gravité moyenne, du gaz associé et de l'eau, à partir des formations de Roseray ou de Shaunavon supérieur. Elle détient une participation de 25 % dans le bassin de San Joaquin en Californie par le biais d'un accord de participation. Elle se concentre sur le développement de la production de pétrole et de gaz dans le bassin de San Joaquin.