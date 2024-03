Coca-Cola Consolidated, Inc. distribue, commercialise et fabrique des boissons non alcoolisées, principalement des produits de The Coca-Cola Company. La société distribue également des produits pour plusieurs autres sociétés de boissons, notamment Keurig Dr Pepper Inc. et Monster Energy Company. La société propose une gamme de produits et de saveurs de boissons non alcoolisées, y compris des boissons pétillantes et plates. Les boissons pétillantes sont des boissons gazeuses, et la principale boisson pétillante de la société est le Coca-Cola. Les boissons plates comprennent les produits énergétiques et les boissons non gazeuses comme l'eau en bouteille, le thé prêt à boire, le café prêt à boire, l'eau enrichie, les jus et les boissons pour sportifs. Les produits de la société sont vendus et distribués aux États-Unis par l'intermédiaire de divers canaux, qui comprennent la vente directe aux clients, y compris les épiceries, les magasins de marchandises de masse, les clubs, les dépanneurs et les pharmacies, la vente aux emplacements sur place, où les produits sont généralement consommés immédiatement.

Secteur Boissons non alcoolisées