Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. est un embouteilleur franchisé des boissons de la marque Coca-Cola dans le monde entier. La société et ses filiales sont engagées dans la production, la distribution et la commercialisation de certaines boissons Coca-Cola. Elle est également engagée dans l'acquisition, la détention et le transfert de tous types d'obligations, d'actions et de titres négociables. Les secteurs d'activité de la société comprennent la division Mexique et Amérique centrale, qui comprend le Mexique (y compris les activités de la société), le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama ; la division Amérique du Sud, qui comprend le Brésil, l'Argentine et la Colombie ; le Venezuela, qui opère dans une économie caractérisée par le contrôle des changes et l'hyperinflation, et la division Asie, qui consiste en la participation de la société dans Coca-Cola FEMSA Philippines, Inc. Les boissons de la marque Coca-Cola comprennent les boissons pétillantes (colas et boissons pétillantes aromatisées), les eaux et les boissons plates (y compris les jus de fruits, le café, les thés, le lait, les produits laitiers et les boissons isotoniques).

Secteur Boissons non alcoolisées