Coca-Cola HBC annonce une perte unique de 195 millions de dollars pour ses activités en Russie.

L'embouteilleur de boissons gazeuses, qui comptait autrefois la Russie comme l'un de ses plus grands marchés, prévoit également de supporter des charges financières d'environ 82 millions d'euros au second semestre, car il a épuisé tous ses stocks et ne produira plus ou ne vendra plus de Coca-Cola ou d'autres marques de la Coca-Cola Company en Russie.

HBC est l'un des nombreux embouteilleurs de Coca-Cola dans le monde et détient des franchises locales de Coca-Cola pour embouteiller et vendre les boissons produites par le géant américain des boissons. Coca-Cola détient une participation de plus de 20% dans HBC.

La société cotée à Londres a également fait état d'une chute de 34 % de son bénéfice net, à environ 153 millions d'euros, pour le semestre se terminant le 1er juillet, affecté par les charges.

Elle a également rétabli ses prévisions, s'attendant à ce que le bénéfice d'exploitation comparable pour 2022 se situe entre 740 millions d'euros et 820 millions d'euros.

(1 $ = 0,9726 euros)