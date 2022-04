Exclusif - Franchise Group se joint à l'offre pour Kohl's - sources

Franchise Group a informé Kohl's qu'il serait prêt à payer 69 dollars par action pour acquérir la chaîne de grands magasins, sous réserve d'une diligence raisonnable, ont précisé les sources.

L'offre de Franchise Group n'est toutefois pas la plus élevée. L'opérateur de grands magasins de luxe, la Compagnie de la Baie d'Hudson, a indiqué qu'il était prêt à payer au moins 70 dollars par action pour Kohl's, selon les sources. Les actions de Kohl's ont clôturé la séance de lundi à 57,24 $.

Les sources ont refusé d'être identifiées car les discussions sont privées.

Néanmoins, l'entrée de Franchise Group dans le processus donne plus d'options à Kohl's qui explore une vente sous la pression des fonds spéculatifs activistes. L'acheteur devra obtenir un financement engagé pour assumer la pile de dettes de Kohl's, qui s'élevait à 6,8 milliards de dollars à la fin de 2021, y compris les contrats de location-exploitation.

Franchise Group a une valeur marchande de 1,6 milliard de dollars et une dette à long terme de 1,9 milliard de dollars à la fin du mois de décembre. Sa capacité à réaliser l'opération dépend en grande partie du soutien de Vintage Capital Management LLC, une société d'investissement dirigée par Brian Kahn, vétéran de l'investissement dans le commerce de détail. Vintage possédait une participation de 12,3 % dans Franchise Group en décembre et Kahn en était le directeur général.

Un consortium soutenu par la société de capital-investissement Leonard Green & Partners LP, qui comprend Authentic Brands, a également fait une offre pour Kohl's, selon les sources.

La société de capital-investissement Sycamore Partners et un groupe comprenant Acacia Research Corp, une holding d'entreprises contrôlée par le fonds spéculatif activiste Starboard Value LP, ont proposé des offres pour Kohl's lors du premier tour d'enchères, selon les sources. Il n'est pas clair si ces parties restent dans le processus.

Les représentants de Franchise Group, Hudson's Bay, Leonard Green, Sycamore et Acacia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un représentant de Kohl's n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Kohl's, qui exploite plus de 1 100 magasins aux États-Unis, se bat pour repousser une contestation du conseil d'administration alors même qu'il envisage de se vendre. En février, le fonds spéculatif Macellum Advisors GP a proposé la nomination de 10 administrateurs au conseil d'administration de 14 membres de la société, arguant qu'elle n'a pas fait assez pour améliorer son activité et qu'elle devrait se vendre.

La semaine dernière, Macellum a exhorté la société à être plus ouverte sur le processus de vente et à donner aux soumissionnaires et aux actionnaires une image financière plus complète d'elle-même.

En réponse, Kohl's a déclaré qu'elle évaluait les propositions de manière réfléchie et approfondie. Ses banquiers d'investissement ont eu des conversations avec plus de 20 acheteurs potentiels, a révélé la société.