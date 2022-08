Exclusif - Le fabricant russe de boissons rafraîchissantes vise 50 % du marché pour combler le vide laissé par Coke et Pepsi.

L'exode massif des entreprises occidentales en raison des sanctions et des restrictions liées aux actions de la Russie en Ukraine a créé une opportunité inattendue pour les entreprises et les entrepreneurs russes.

Chernogolovka, du nom de la ville située à l'extérieur de Moscou où elle a été fondée en 1998, fabrique des snacks, de l'eau en bouteille, des limonades aux herbes, des boissons énergétiques et, depuis mai, Cola Chernogolovka.

L'entreprise privée fait plus que doubler son activité cette année, a déclaré sa PDG Natalia Sakhnina dans une interview, et prévoit d'atteindre une part de marché de 30 % d'ici deux ans, contre environ 8,5 % à la fin de 2021.

"Nous étions, sommes et serons le principal producteur russe de boissons", a déclaré Mme Sakhnina. "Nous espérons et travaillons à l'obtention d'un leadership absolu sur le marché russe."

Les revenus du marché russe des boissons non alcoolisées s'élèvent à 8,8 milliards de dollars, selon le fournisseur de données Statista.

Bien que les boissons gazeuses fabriquées par Coca-Cola et PepsiCo soient encore disponibles en Russie, elles sont appelées à disparaître au fil du temps à mesure que les stocks existants s'épuisent, laissant les fabricants locaux prendre le relais.

PepsiCo a suspendu la production et la vente de sodas en Russie en mars, l'une des nombreuses marques de consommation occidentales à réduire ses activités après l'envoi de troupes russes en Ukraine.

Coca-Cola a également suspendu ses activités en mars. En juin, elle a déclaré que l'embouteilleur Coca-Cola HBC AG et ses clients existants en Russie épuisaient leurs stocks.

Chernogolovka a presque doublé le volume dans la ville méridionale de Krasnodar et a augmenté la capacité de 50 % dans la ville sibérienne de Novosibirsk jusqu'à présent en 2022 par rapport à 2021, a déclaré Sakhnina.

POUSSÉE DES COLAS

Les marques de cola nouvellement lancées, y compris CoolCola de Chernogolovka et de son concurrent Ochakovo, ont fait un bond pour atteindre une part de 5 % des ventes dans la catégorie au premier semestre 2022, selon NielsenIQ Russie.

"Notre entreprise n'était pas présente sur le segment des colas", a déclaré Sakhnina à propos d'un secteur qui représente environ 50 % du marché.

"Cette année, nous sommes entrés dans ce segment et cela a coïncidé avec le départ des acteurs internationaux de cette saveur. Donc si nous évaluons nos perspectives et nos ambitions, elles sont presque illimitées."

Pour répondre à l'augmentation prévue de la demande, Chernogolovka construit une usine de production de 40 000 mètres carrés dans la ville. L'installation coûtera plus de 3 milliards de roubles (50 millions de dollars) et sa première étape devrait être achevée en mars 2023.

Une demande supplémentaire est venue des établissements de restauration rapide.

Chernogolovka a commencé à fournir des boissons non alcoolisées aux points de vente russes de Burger King et KFC en avril. Elle est en pourparlers pour faire de même pour Vkusno & tochka, la chaîne rebaptisée de restaurants McDonald's qui a ouvert ses portes après que la plus grande chaîne de restauration rapide du monde ait vendu sa licence à un licencié local, a déclaré Sakhnina.

Vkusno & tochka cherche un nouveau fournisseur de boissons, car Coca-Cola épuise son stock en Russie, a déclaré le directeur général Oleg Paroev à Reuters en juin.

Vkusno & tochka n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur d'éventuelles discussions avec Chernogolovka.

Comme toutes les entreprises russes, Chernogolovka a dû faire face à des maux de tête en matière d'approvisionnement après que les gouvernements et les entreprises occidentaux aient ciblé la Russie avec des sanctions et des restrictions, a déclaré Sakhnina, ajoutant que les couvercles en aluminium et les étiquettes adhésives étaient un problème particulier.

Cependant, le gouvernement de la région de Moscou a fait pression pour que Chernogolovka figure sur une liste d'entreprises produisant des biens cruciaux, ce qui lui a permis de bénéficier de prêts préférentiels en avril et mai.

Les taux d'intérêt ont bondi à 20 % fin février, et bien qu'ils aient depuis régulièrement baissé à 8 %, Chernogolovka a déclaré qu'elle a pu à un moment emprunter l'argent maintenant utilisé pour financer l'expansion avec une réduction de 10 points de pourcentage.

Si Mme Sakhnina n'a pas exclu la possibilité d'une cotation en bourse, elle a déclaré que la croissance était la priorité. Et si des acquisitions sont possibles, y compris de la part d'entreprises occidentales en partance, il n'y a pas eu de pourparlers à ce jour, a-t-elle déclaré.

"Ce n'est que le début", a déclaré Mme Sakhnina. "Ce marché, si la situation concurrentielle reste la même, sera complètement différent dans un an, méconnaissable."

(1 $ = 60,1000 roubles)