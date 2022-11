L'embouteilleur Coca-Cola HBC relève ses perspectives de bénéfices pour 2022 en raison d'une demande soutenue.

L'inflation galopante a grevé le budget des ménages et forcé les consommateurs à réduire leurs dépenses, mais les fabricants de produits alimentaires emballés ont jusqu'à présent constaté une demande constante pour leurs produits malgré l'augmentation des prix.

La société, qui est l'un des nombreux embouteilleurs de Coca-Cola dans le monde, détient des franchises locales de Coca-Cola pour embouteiller et vendre les boissons produites par le géant américain des boissons.

Coca-Cola détient une participation de plus de 20 % dans HBC.

"Jusqu'à présent, nous avons vu peu de preuves d'un changement de comportement des consommateurs, mais nous sommes attentifs à cette possibilité et pouvons nous adapter rapidement si nécessaire", a déclaré le directeur général Zoran Bogdanovic dans un communiqué.

HBC a déclaré que son chiffre d'affaires organique était en hausse de 19,6 % au troisième trimestre, ce qui exclut les revenus provenant de la Russie et de l'Ukraine. L'embouteilleur prévoit maintenant de générer une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires au niveau du groupe en 2022.

En août, HBC a commencé à fabriquer une boisson locale, Dobry Cola, en Russie après avoir arrêté la production et la vente de produits Coca-Cola Co, suite à l'exode massif des entreprises occidentales au début de l'année en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'embouteilleur de boissons gazeuses a déclaré s'attendre à ce que le bénéfice d'exploitation comparable pour 2022 se situe entre 860 millions d'euros et 900 millions d'euros (860,43 millions de dollars et 900,45 millions de dollars), contre une prévision antérieure de 740 millions d'euros et 820 millions d'euros.

(1 $ = 0,9995 euros)