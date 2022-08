L'embouteilleur Coca-Cola détaille les coûts de son retrait de Russie

La société Coca-Cola Co, basée à Atlanta, qui s'appuyait sur Coca Cola HBC pour fabriquer et distribuer ses sodas en Russie, a déclaré en mars qu'elle suspendait sa production dans le pays. L'embouteilleur basé en Suisse, dans lequel Coca-Cola détient une participation de 20 %, a depuis lors épuisé ses stocks restants. Il a passé ses dernières commandes de concentré en mars.

La semaine dernière, dans une déclaration publiée sur son site Web, Coca-Cola HBC a déclaré qu'elle avait cessé de fabriquer et de vendre des produits de la marque Coke en Russie et qu'elle ne prévoyait pas de les réintroduire. Au lieu de cela, l'embouteilleur rebaptise ses activités en Russie Multon Partners et se concentre sur les marques locales, notamment Dobry, Rich et Moya Semya.

Le retrait complet de la société de Russie pourrait être crucial pour les batailles juridiques que Coca-Cola, dont le siège est à Atlanta, mène en Russie pour protéger sa marque et empêcher des tiers d'importer ses sodas d'autres pays et de les mettre dans les rayons des supermarchés de Moscou.

Un avocat de Coca-Cola, Diana Shaklina du cabinet d'avocats moscovite Patentus, a déclaré devant un tribunal russe en mai qu'un juge devait bloquer les expéditions de l'importateur Pivoindustria LLC parce que Coca-Cola était toujours en activité en Russie, malgré la déclaration antérieure de la société selon laquelle elle avait suspendu ses activités.

Pivoindustria a déjà vendu les sodas, et Coca-Cola poursuit un jugement contre l'importateur, a déclaré Maxim Sosov, l'avocat de l'importateur.

"Aucune protection judiciaire ne sera accordée au comportement du type 'je ne l'utilise pas moi-même et je ne le donnerai pas à d'autres'", a écrit Sosov dans une requête déposée en juin dans une affaire connexe.

Certains signes indiquent que les tribunaux moscovites pourraient être disposés à envisager une approche "use-it-or-lose-it" des marques et de la propriété intellectuelle.

En mars, le gouvernement a adopté un décret autorisant les entreprises russes à utiliser les brevets de pays jugés "inamicaux", tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, sans payer le propriétaire de la propriété intellectuelle.

L'affaire contre Pivoindustria est toujours en cours.

Coca-Cola a obtenu séparément l'approbation d'un juge pour fermer l'affaire au public, après qu'un journaliste de Reuters ait tenté d'y assister.

Coca-Cola a déclaré dans un communiqué qu'indépendamment de la suspension de ses activités en Russie, "la société Coca-Cola prend au sérieux la protection de ses droits de propriété intellectuelle et protège son fonds de commerce et sa réputation lorsque des tiers cherchent à faire commerce de la réputation mondiale et renommée de la société.

"Notre activité en Russie reste suspendue, et nos actions soutiennent cette décision", a déclaré Coca-Cola. "La production des marques de Coca-Company en Russie a cessé, et nous n'avons autorisé aucune exportation des marques de The Coca-Cola Company en Russie."