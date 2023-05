Baisse des actions ; Coca-Cola HBC en baisse, Hill & Smith en hausse

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse jeudi, alors que les discussions tendues aux Etats-Unis se poursuivent sur le relèvement de la limite de la dette publique, tandis que la plus grande économie d'Europe est tombée dans une récession technique.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 43,41 points, soit 0,6%, à 7 583,69. Le FTSE 250 a perdu 76,00 points, soit 0,4 %, à 18 855,16, et l'AIM All-Share a perdu 1,82 point, soit 0,2 %, à 794,65.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4% à 757,96, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 399,58, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 534,31.

Les actions à New York ont terminé en baisse mercredi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,8%, le S&P 500 en baisse de 0,7%, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,6%.

Le président américain Joe Biden a proposé de geler les dépenses publiques à leur niveau actuel lors des négociations sur la dette avec les républicains. Cela permettrait de réduire le déficit de 1 000 milliards de dollars, a déclaré Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain.

Les économies proposées par Joe Biden réduisent l'écart entre les plans de dépenses des républicains et des démocrates, alors que les deux parties cherchent à trouver un accord pour relever les limites d'emprunt des États-Unis et éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré qu'il envoyait des négociateurs républicains à la Maison Blanche pour "essayer de terminer les négociations" sur le plafond de la dette, mais il a averti qu'il y avait un "certain nombre d'endroits" où les deux parties étaient "encore loin l'une de l'autre" avant l'échéance cruciale du 1er juin.

Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor, a déclaré : "L'échéance du plafond de la dette approche à grands pas : "L'échéance du plafond de la dette approchant à grands pas et en l'absence de solution à l'impasse actuelle, les marchés mondiaux commencent à s'effondrer. Alors que l'on pensait auparavant qu'un accord était imminent, le sentiment a changé pour refléter la possibilité impensable d'un défaut de paiement qui enverrait des ondes de choc à travers le système financier mondial".

En Europe, Destatis a déclaré que le produit intérieur brut de l'Allemagne s'est contracté de 0,3 % au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2022. Au quatrième trimestre, le PIB s'est contracté de 0,5 % par rapport au troisième.

À la fin du mois d'avril, l'agence statistique avait prédit que l'économie était restée stable au cours du premier trimestre de cette année. Ce résultat négatif signifie plutôt que la plus grande économie d'Europe est tombée dans une récession technique - définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB.

"La persistance de fortes hausses de prix a continué à peser sur l'économie allemande au début de l'année. Cela s'est particulièrement reflété dans les dépenses de consommation finale des ménages, qui ont baissé de 1,2 % au premier trimestre 2023 après ajustement des prix et des variations saisonnières et calendaires", a expliqué Destatis.

Au Royaume-Uni, le régulateur Ofgem abaisse son plafond de prix de l'énergie de 3 280 GBP par an à 2 074 GBP pour le ménage moyen en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, à compter du 1er juillet. L'Ofgem a déclaré que la réduction de 1 206 GBP du plafond reflétait les récentes baisses des prix de gros de l'énergie.

Ce plafond plus bas remplacera la garantie des prix de l'énergie du gouvernement britannique, qui limite actuellement la facture d'énergie d'un ménage moyen à environ 2 500 livres sterling. Cela signifie que la facture annuelle d'un ménage moyen baissera de 426 GBP.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4 %.

La livre était cotée à 1,2350 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2367 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0723 USD, en baisse par rapport à 1,0762 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,36 yens, contre 139,12 yens.

Dans le FTSE 100, Coca-Cola HBC a perdu 4,1%.

Coca-Cola HBC a revu à la hausse son objectif de croissance du chiffre d'affaires à moyen terme. Elle s'attend désormais à une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires de 6 % à 7 %, contre un objectif précédent de 5 % à 6 %.

Elle a également réaffirmé son dividende "progressif" représentant un ratio de distribution de 40 % à 50 % du bénéfice par action comparable par an.

Le directeur général, Zoran Bogdanovic, a déclaré : "Malgré les récents défis posés par Covid, la forte inflation des matières premières et le conflit en Ukraine, nous continuons à faire des investissements significatifs dans l'entreprise pour transformer nos capacités et saisir les opportunités de croissance. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'application d'outils numériques et de données, ainsi que les marques fortes que nous vendons et notre portée géographique."

Johnson Matthey a perdu 3,1 %. Elle a déclaré que les résultats annuels étaient conformes aux attentes, bien qu'ils soient inférieurs à ceux de l'année précédente.

Au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, la société londonienne spécialisée dans les produits chimiques et les technologies durables a déclaré que son chiffre d'affaires avait chuté de 6,8 % pour atteindre 14,93 milliards de livres sterling, contre 16,03 milliards de livres sterling l'année précédente. Ce chiffre est inférieur au consensus des analystes compilés par la société, qui tablait sur 15,74 milliards de livres sterling. Cette baisse est due à la diminution des prix moyens des métaux du groupe du platine.

Le bénéfice avant impôt des activités poursuivies a bondi de 76 %, passant de 195 millions de livres sterling à 344 millions de livres sterling, mais n'a pas atteint l'estimation consensuelle de 380,3 millions de livres sterling.

Johnson Matthey a déclaré un dividende intérimaire de 22,0 pence par action, ce qui porte le total annuel à 77,0 pence, inchangé par rapport à l'année précédente.

Pour l'avenir, Johnson Matthey s'attend à une croissance à un chiffre "au moins" de la performance opérationnelle à prix des métaux précieux et à taux de change constants. Cependant, elle a noté que les prix des métaux précieux ont été "volatils".

"Nous avons surmonté les défis macroéconomiques mondiaux pour présenter des résultats annuels conformes aux attentes du marché, avec un second semestre plus solide comme nous l'avions indiqué en novembre. Nous avons également atteint nos objectifs stratégiques en remportant d'importants contrats avec des clients, ce qui stimulera la croissance", a déclaré Liam Condon, PDG de l'entreprise.

Dans l'indice FTSE 250, Hill & Smith a progressé de 2,9 %, ce qui le place en tête de l'indice.

Hill & Smith a déclaré avoir réalisé une "performance commerciale record" au cours de la période de quatre mois qui s'est achevée le 30 avril. Elle a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant était en hausse de 18 % et qu'il y avait eu une "forte" croissance des bénéfices par rapport à une base de comparaison 2022 relativement molle.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation de l'année entière soit légèrement supérieur à la partie supérieure des attentes des analystes. Le consensus actuel des analystes compilé par la société pour l'exercice 2023 prévoit un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 107,0 millions de livres sterling, avec une fourchette de 105,2 millions de livres sterling à 110,2 millions de livres sterling.

Hill & Smith a déclaré qu'Alan Giddins resterait président exécutif pendant encore 12 à 18 mois. Il occupe cette fonction à titre intérimaire depuis juillet 2022, pendant que l'entreprise cherche un nouveau PDG.

"Le conseil d'administration a entrepris un processus de recherche approfondi qui a permis d'identifier de nombreux candidats de qualité, enthousiasmés par les perspectives du groupe", a déclaré Hill & Smith. "Cependant, le conseil n'a pas été en mesure de trouver un candidat répondant à ses critères en temps utile".

Shore Capital a déclaré qu'il prévoyait de maintenir sa recommandation "hold" sur les actions Hill & Smith, malgré le dépassement attendu du consensus du marché, car Shore les avait considérées comme conservatrices.

Au Japon, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,4 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 2,0 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,1%.

Le pétrole Brent était coté à 77,71 USD le baril tôt à Londres jeudi, en baisse par rapport à 78,07 USD mercredi. L'or était coté à 1 960,10 USD l'once, en baisse par rapport à 1 969,75 USD.

Le calendrier économique de jeudi comprend un produit intérieur brut des États-Unis à 1330 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

