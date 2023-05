Coca-Cola HBC constate une forte opposition au rapport sur les rémunérations lors de l'AGO

Coca-Cola HBC AG - société d'embouteillage de boissons non alcoolisées basée à Steinhausen, en Suisse - déclare que la proposition de réélire la directrice indépendante non exécutive Charlotte Boyle reçoit l'opposition d'un peu plus de 25 % des votes lors des assemblées générales annuelles. Les votes sur les rapports de rémunération britannique et suisse suscitent chacun une opposition d'un peu moins de 32 %. En ce qui concerne les votes sur les rémunérations, Coca-Cola HBC déclare qu'elle entamera une consultation avec les investisseurs d'ici à l'AGO de l'année prochaine. Cela permettra au plus grand nombre possible d'actionnaires de donner leur avis sur les questions de rémunération. Elle souhaite une "approche de la rémunération qui s'aligne aussi étroitement que possible sur l'équilibre des opinions des actionnaires".

Cours actuel de l'action : 2 535,00 pence

Variation sur 12 mois : + 48 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

