Coca-Cola HBC débourse 220 millions de dollars pour acquérir le propriétaire de la vodka Finlandia

(Alliance News) - Coca-Cola HBC AG a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir la société de vodka Brown-Forman Finland Oy pour 220 millions de dollars.

La société d'embouteillage de boissons non alcoolisées basée à Zoug, en Suisse, a déclaré qu'elle rachèterait la société à Brown-Forman Corp.

Brown-Forman est une société de spiritueux et de vins basée à Louisville, dans le Kentucky. Brown-Forman Finland possède la marque de vodka Finlandia, une marque leader en Europe centrale et orientale.

Coca-Cola HBC a déclaré que l'acquisition devrait être achevée au cours du second semestre 2023.

La société a déclaré que l'achat "enrichira et renforcera son portefeuille sur un plus grand nombre de ses marchés".

Le directeur général Zoran Bogdanovic a commenté : "Ayant été associés à la distribution de Finlandia pendant 17 ans sur plusieurs marchés, nous sommes enthousiasmés par cette opportunité unique et pertinente au niveau régional qui soutiendra l'accélération de nos activités sur place sur un plus grand nombre de nos marchés.

"Nous considérons qu'il s'agit d'un investissement intéressant et d'une évolution naturelle de notre rôle en tant que l'un des partenaires de distribution de Finlandia, ce qui atteste une fois de plus de la force de notre partenariat éprouvé et de grande envergure avec Brown-Forman."

Les actions de Coca-Cola HBC ont baissé de 1,7 % à 2 293,00 pence chacune à Londres lundi matin.

