(Alliance News) - Coca-Cola HBC AG a annoncé mercredi un résultat semestriel supérieur aux attentes, "malgré des vents contraires".

Le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola Co, basé à Steinhausen, en Suisse, a déclaré que les ventes nettes au cours des six mois allant jusqu'au 30 juin ont augmenté de 19 % pour atteindre 5,02 milliards d'euros, contre 4,21 milliards d'euros l'année précédente.

Le bénéfice avant intérêts et impôts a augmenté de 21 % pour atteindre 560,7 millions d'euros, contre 462,5 millions d'euros l'année précédente, dépassant ainsi les attentes. Le bénéfice avant impôt a plus que doublé, passant de 234,4 millions d'euros à 527,6 millions d'euros.

Le directeur général, Zoran Bogdanovic, a déclaré : "Le premier semestre a été très bon et des progrès ont été réalisés dans tous nos domaines stratégiques. Nos catégories prioritaires que sont les boissons pétillantes, l'énergie et le café, ainsi qu'une solide performance dans tous les segments, ont permis une croissance organique du chiffre d'affaires et de l'EBIT supérieure aux attentes".

Coca-Cola HBC a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % pour l'année entière, augmentant ses perspectives de 5,0 % à 6,0 % précédemment, et à une croissance de l'EBIT de l'ordre de 9 % à 12 % en 2023, inchangée par rapport aux prévisions précédentes.

Le chiffre d'affaires en 2022 s'est élevé à 9,20 milliards d'euros.

"Nous avons réalisé une performance financière supérieure aux attentes au premier semestre 2023, grâce à l'amélioration des prix et du mix, malgré les vents contraires qui pèsent sur notre activité", a déclaré Coca-Cola HBC.

"Bien que nous restions attentifs aux risques macroéconomiques et géopolitiques, nous avons une grande confiance dans notre large portefeuille 24/7, les opportunités sur nos divers marchés, renforcées par notre concentration sur l'exécution et les capacités priorisées, et surtout, les capacités de notre personnel talentueux."

Les actions de Coca-Cola HBC étaient en hausse de 2,6 % à 2 318,00 pence à Londres mercredi matin.

