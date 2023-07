(Alliance News) - Les prix des actions à Londres devraient être stables à l'ouverture vendredi, alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi américain à la fin d'une semaine plutôt éprouvante pour les actions mondiales.

Une hausse des taux d'intérêt a provoqué un mouvement de vente jeudi.

Le dernier compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale américaine était manifestement optimiste, ce qui a fait grimper les rendements des bons du Trésor. Les rendements des gilts se sont également tendus, les investisseurs anticipant une hausse du taux d'intérêt de référence au Royaume-Uni.

Tous les regards seront tournés vers les données relatives aux emplois non agricoles, qui seront publiées à 13h30 BST. Les chiffres devraient montrer que la croissance de l'emploi a ralenti à 225 000 le mois dernier, contre 339 000 en mai.

Jeudi, les chiffres de l'entreprise de traitement des salaires ADP ont montré que l'emploi dans le secteur privé américain avait augmenté de près d'un demi-million d'emplois, soit beaucoup plus que prévu.

L'emploi a augmenté de 497 000 en juin, contre 278 000 en mai.

"On craint qu'un bon rapport sur l'emploi n'encourage la Réserve fédérale à penser que l'économie est plus résistante qu'elle ne l'est en réalité et à relever les taux d'intérêt plus que nécessaire. C'est certainement ce que les marchés évaluent avec la récente hausse des rendements", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Au Royaume-Uni, Coca-Cola HBC a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels. CMC Markets a annoncé le départ de son directeur financier pour IntegraFin.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 0,7 point à 7 279,80

----------

Hang Seng : en baisse de 0,8 % à 18 382,73

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,2% à 32 388,42

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,7% à 7 042,30

----------

DJIA : clôture en baisse de 366,38 points, 1,1%, à 33 922,26

S&P 500 : clôture en baisse de 0,8% à 4 411,59

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,8% à 13 679,04

----------

EUR : en hausse à 1,0888 USD (1,0858 USD)

GBP : hausse à 1,2743 USD (1,2690 USD)

USD : baisse à JPY143,58 (JPY144,23)

OR : hausse à 1 914,08 USD l'once (1 909,01 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 76,91 USD le baril (75,23 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

11:00 IST PIB Irlande

08:30 EDT Rapport sur l'emploi américain

----------

Les prix de l'immobilier britannique ont baissé pour le troisième mois consécutif, selon les données de Halifax. L'indice des prix de l'immobilier de la banque a baissé de 0,1 % d'un mois sur l'autre en juin, après avoir baissé de 0,2 % en mai. Les prix du mois de mai avaient été initialement déclarés comme n'enregistrant pas de changement mensuel. En juin, le prix moyen d'un logement au Royaume-Uni s'élevait à 285 932 GBP, soit une baisse d'environ 300 GBP par rapport au mois précédent. Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 2,6 % en juin, ce qui représente une accélération par rapport à la baisse de 1,1 % enregistrée en mai. La baisse annuelle enregistrée en juin est la plus importante depuis juin 2011. "Ce taux de baisse reflète largement l'impact des prix historiquement élevés de l'immobilier l'été dernier - la croissance annuelle a atteint un pic de +13% en juin 2022 - soutenu par la réduction temporaire du Stamp Duty", a déclaré Kim Kinnaird, directeur de Halifax Mortgages.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

HSBC relève la note de ConvaTec à "hold" - objectif de prix 200 pence

----------

JPMorgan relève Elementis à 'surpondérer' (neutre) - objectif de cours 144 pence

----------

Jefferies relève Rotork à "acheter" (hold) - objectif de cours 370 (350) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Coca-Cola HBC a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2023, après une fin de premier semestre "plus forte que prévu". "La performance en juin, l'un de nos mois les plus importants, a été très bonne dans l'ensemble", a déclaré l'entreprise. Elle s'attend désormais à une forte croissance organique du bénéfice avant intérêts et impôts pour le premier semestre. Pour l'ensemble de l'année, la croissance organique du bénéfice avant intérêts et impôts devrait se situer entre 9 % et 12 %, alors qu'elle se situait auparavant dans le haut d'une fourchette de moins 3 % à 3 %. Les prévisions à moyen terme restent inchangées.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

CMC Markets a déclaré que son directeur financier, Euan Marshall, a démissionné de son poste de directeur financier et d'administrateur de la société à partir de janvier 2024. M. Marshall deviendra directeur financier d'IntegraFin Holdings, société cotée au FTSE 250. "Au cours des six prochains mois, Euan restera concentré sur le transfert efficace et ordonné de ses responsabilités. La recherche d'un nouveau directeur financier débutera prochainement", a déclaré la société.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

MJ Gleeson a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les résultats de l'exercice clos le 30 juin soient conformes aux attentes du marché. Au cours de l'année, Gleeson Homes a réalisé 1 723 ventes de logements, soit un ralentissement par rapport à l'année précédente (2 000 logements), ce qui reflète le "ralentissement de l'économie en général". Les prix de vente sont toutefois restés "résistants". Son carnet de commandes au 30 juin comptait 665 parcelles, contre 618 l'année précédente. Gleeson Land a vendu 3 sites, avec un potentiel de 413 parcelles pour le développement de logements. "Alors que les retards de planification et l'incertitude économique font hésiter certains grands constructeurs de maisons à acheter des terrains, les constructeurs de maisons de taille moyenne et régionale restent des acheteurs actifs de terrains autorisés de haute qualité", a déclaré la société.

----------

Nucera, la filiale hydrogène du conglomérat industriel et sidérurgique allemand Thyssenkrupp, fait ses débuts à la bourse de Francfort ce vendredi. La société basée à Dortmund, dont la valeur initiale est d'environ 2,5 milliards d'euros, fabrique des électrolyseurs, des dispositifs dans lesquels l'eau est décomposée en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène produit est ensuite utilisé comme carburant. Compte tenu de la transition énergétique et de la demande croissante d'hydrogène, le marché est considéré comme très prometteur, mais il est également très disputé. Parmi les concurrents figurent l'Allemand Siemens Energy, le Britannique ITM Power, ainsi que Plug Power et Cummins, tous deux aux États-Unis.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.