Coca-Cola HBC AG - partenaire de Coca-Cola Co. pour l'embouteillage de boissons non alcoolisées, basé à Steinhausen, en Suisse - annonce qu'elle lancera mardi un programme de rachat d'actions afin de restituer jusqu'à 400 millions d'euros à ses actionnaires. La société prévoit que le programme durera environ deux ans. Elle ajoute qu'elle reste attachée à ses priorités, telles que l'investissement organique dans l'entreprise pour atteindre ses objectifs financiers à moyen terme, comme les dépenses d'investissement en pourcentage du chiffre d'affaires net dans une fourchette de 6,5 % à 7,5 % par an, et le paiement d'un dividende progressif avec un objectif de distribution de 40 % à 50 % du bénéfice par action. "En gardant ces priorités à l'esprit, le conseil d'administration estime que le prix actuel de l'action sous-évalue les opportunités de croissance future de CCH. Par conséquent, la période actuelle représente une occasion unique de réduire le nombre d'actions en circulation, tout en continuant à investir dans l'entreprise", déclare Coca-Cola HBC. Elle prévoit que le programme de rachat améliorera le bénéfice par action. Zoran Bogdanovic, directeur général, déclare : "Grâce à notre activité génératrice de liquidités et à notre bilan solide, nous pensons que la faiblesse actuelle du marché nous offre une occasion unique de déployer un capital excédentaire par le biais d'un programme de rachat et d'améliorer la valeur pour les actionnaires."

Cours actuel de l'action : 2 094,00 pence, en baisse de 1,1 % lundi

Variation sur 12 mois : en hausse de 4,9

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

