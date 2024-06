Coca-Cola HBC AG figure parmi les principaux producteurs et embouteilleurs mondiaux de boissons sans alcool (boissons gazeuses et eaux minérales). En 2023, le groupe a fourni 2 835,5 millions de caisses de boissons. Le CA par pays se répartit comme suit : - pays émergents (46,5%) : Nigeria, Roumanie, Bulgarie, Arménie, Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, Moldove, Russie, Serbie, Monténégro, Ukraine, etc. ; - pays industriels (33%) : Italie, Grèce, Chypre, Irlande, Autriche et Suisse ; - pays en développement (20,5%) : Pologne, Hongrie, République Tchèque, Pays Baltes, Croatie, Slovénie et Slovaquie.

Secteur Boissons non alcoolisées