Cochin Minerals and Rutile Limited fabrique du rutile synthétique, du chlorure ferrique, du chlorure ferreux, de l'hydroxyde de fer (Cemox), du dioxyde de titane récupéré (Ti02), de l'ilménite valorisée récupérée et du rutoweld. Le rutile synthétique de la société est utilisé dans la fabrication de pigments par le procédé au chlorure et comme composant de flux dans les électrodes de soudage. Son chlorure ferrique est utilisé dans les usines de dessalement, le traitement de l'eau et des eaux usées, les préparations pharmaceutiques, les encres et les pigments, le mordançage des textiles, etc. Son produit chlorure ferreux est utilisé pour l'élimination des couleurs dans environ six stations de traitement des effluents communs à Tirupur, le traitement des effluents des unités de blanchiment et de teinture, le traitement des effluents des tanneries de cuir, et autres. Son Cemox est utilisé pour réduire l'utilisation d'argile naturelle, ce qui permet d'éviter l'extraction d'argile dans les rizières et d'assurer la sécurité alimentaire ; il améliore la disponibilité des micronutriments nécessaires aux plantes dans le sol, entre autres.

Secteur Produits chimiques de base