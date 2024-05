Cochin Shipyard Limited est une société basée en Inde qui exerce des activités de construction et de réparation navales. La société est engagée dans la construction de navires et dans la réparation et la remise en état de tous les types de navires, y compris la modernisation des navires, les réparations périodiques et la prolongation de la durée de vie des navires. Ses produits de construction navale sont destinés à la défense (porte-avions, patrouilleurs rapides, navires hydrographiques, patrouilleurs offshore et navires antipollution), au commerce (pétroliers, vraquiers, dragues, navires Ro-Pax, navires de pêche spécialisés et ambulances maritimes) et à l'offshore (navires de ravitaillement de plates-formes, navires de manutention d'ancres et de remorquage et navires polyvalents). Ses services de réparation navale comprennent l'entretien et la réparation de porte-avions et d'autres navires de défense, ainsi que la réparation et l'entretien de pétroliers, de vraquiers et de toutes sortes de navires commerciaux et spécialisés. Elle propose également des formations en ingénierie maritime et des solutions stratégiques et avancées.

Secteur Construction navale