Cochlear Limited a annoncé un certain nombre de changements au sein de l'équipe de direction. Richard Brook quittera son poste de président pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) à la fin du mois de décembre 2024, après plus de 20 ans à ce poste. Richard a supervisé une période de croissance substantielle pour l'EMEA, avec un chiffre d'affaires multiplié par huit au cours de cette période.

Anthony Bishop, actuel président de la région Asie-Pacifique et Amérique latine, sera nommé président de la région EMEA à compter du 1er janvier 2025. Anthony a été nommé président de l'Asie-Pacifique en juillet 2016 et a pris la responsabilité de l'Amérique latine en juin 2021. Il est responsable du développement et de l'exécution de la direction stratégique pour toutes les opérations en Australie, en Asie, dans le Pacifique Sud et en Amérique latine.

Avant de rejoindre Cochlear, Anthony a passé 21 ans chez Johnson & Johnson Medical, où il a occupé différents postes, notamment dans les domaines du marketing, des ventes et de la gestion générale dans le monde entier, dont celui de directeur général de Johnson & Johnson Medical pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Stu Sayers, actuel directeur financier, sera nommé président de la région Asie-Pacifique et Amérique latine à partir du 1er janvier 2025. Stu a été nommé directeur financier en février 2021 et était auparavant président des services depuis qu'il a rejoint Cochlear en juillet 2016.

Avant de rejoindre Cochlear, Stu a dirigé Audible, filiale d'Amazon, en Asie-Pacifique, ainsi que E*TRADE et Yahoo!7 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a précédemment occupé des postes de direction chez ANZ et McKinsey.