Cochlear Limited est une société basée en Australie, qui fournit des solutions auditives implantables et des processeurs de son. La société conçoit et propose des produits et accessoires pour adultes ou enfants. La société opère à travers trois segments : Implants Cochlear, Services et Acoustique. Le segment Implants cochléaires de la société propose des systèmes d'implants cochléaires, notamment Cochlear Nucleus Profile Plus avec électrode modiolaire mince (CI632). Son segment Services propose des mises à niveau de processeurs de son, des accessoires et autres, notamment le processeur de son Cochlear Nucleus 7 et le processeur de son Cochlear Nucleus Kanso 2. Son segment Acoustique propose des systèmes de conduction osseuse et des mises à niveau de processeurs de son, notamment le système Cochlear Osia 2 et le processeur de son Cochlear Baha 6 Max. Ses produits et accessoires comprennent le système Cochlear Nucleus, le système Cochlear Baha et le Cochlear Baha Start. La société exerce ses activités en Amérique ; en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), et en Asie-Pacifique.