Les enfants malentendants de la ville côtière japonaise de Shizuoka pourront, à partir de l'année prochaine, mieux écouter, apprendre et parler grâce à un programme de 6,5 millions de dollars australiens (4,4 millions de dollars) financé par la ville et le gouvernement australien.

Dans le cadre de ce programme pilote, l'association australienne à but non lucratif The Shepherd Centre enverra du personnel pour former des experts à l'hôpital de la préfecture de Shizuoka pendant trois ans, alors que le Japon s'efforce de traiter les problèmes d'audition plus tôt et plus jeune.

Le programme utilisera des implants fabriqués par Cochlear Ltd.

Selon les données de l'industrie, le Japon a l'un des taux d'adoption des aides auditives et des implants les plus faibles parmi les pays développés, en raison du seuil élevé de perte auditive requis pour bénéficier des subventions gouvernementales.

Les experts en santé publique japonais souhaitent abaisser ce seuil et l'âge auquel les enfants peuvent recevoir un implant cochléaire - actuellement un an - contre six mois en Australie.

Plus de 90 % des enfants australiens qui pourraient bénéficier d'un implant cochléaire en ont un, selon les données de l'industrie, et "voir cette situation se reproduire au Japon, comme elle l'a été en Australie, serait un résultat exceptionnel", a déclaré Dig Howitt, PDG de Cochlear, dans un communiqué.

Aleisha Davis, directrice générale du Shepherd Centre, a déclaré que l'accord conclu avec l'hôpital de Shizuoka faisait suite à dix années de discussions. La ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, dont le ministère a financé le projet, a déclaré que celui-ci montrait le potentiel de la collaboration entre l'Australie et le Japon.

(1 $ = 1,4841 dollar australien)