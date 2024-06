Codere Online a annoncé la résolution favorable des 21 points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue au siège social de la société, y compris la nomination de trois nouveaux membres à son conseil d'administration. M. Gabriel Saenz de Buruaga, M. Taavi Davies et M. Claude Noesen ont été nommés administrateurs pour un mandat initial d'un an, en remplacement de M. Patrick Ramsey, Mme Michal Elimelech et M. Laurent Teitgen. Lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue la semaine dernière avant l'assemblée générale annuelle, les changements suivants ont été approuvés au sein des comités de la société : Comité d'audit - Nomination de M. Claude Noesen en tant que membre.

M. Borja Fernández et M. Daniel Valdez resteront respectivement président et membre. Comité de conformité ? Nomination de M. Mark Dunn en tant que président et de M. Taavi Davies en tant que membre.

M. Rafael Catalá et Mme Yaiza Rodríguez resteront membres.