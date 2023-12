Codexis, Inc. est une société d'ingénierie enzymatique. La société est engagée dans la découverte, le développement et la vente d'enzymes et d'autres protéines. La société commercialise sa plateforme technologique d'ingénierie enzymatique CodeEvolver et ses produits pour la fabrication de petites molécules pharmaceutiques. Elle opère à travers deux segments : Performance Enzymes et Novel Biotherapeutics. Le segment Performance Enzymes comprend principalement deux domaines d'intérêt : les biocatalyseurs pour la fabrication durable de produits pharmaceutiques et les enzymes pour les applications des sciences de la vie, y compris le séquençage génomique et la synthèse d'acides nucléiques. Le segment Novel Biotherapeutics propose des produits candidats comprenant des enzymes qui sont administrées par voie orale pour fonctionner dans le tractus gastro-intestinal (GI), tels que ses produits candidats en partenariat CDX-7108 pour le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine et CDX-6114 pour le traitement de la phénylcétonurie, qui sont tous deux en phase I d'essais cliniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale