Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. et ses filiales, notamment Coeptis Therapeutics, Inc, Coeptis Pharmaceuticals, Inc et Coeptis Pharmaceuticals, LLC, est une société biopharmaceutique. La société possède, acquiert et développe des technologies de thérapie cellulaire pour le traitement du cancer et d'autres maladies. Son portefeuille de produits et ses droits sont mis en valeur par des actifs sous licence de Deverra Therapeutics, notamment une plateforme d'immunothérapie cellulaire allogénique et DVX201, une technologie de thérapie cellulaire tueuse naturelle non modifiée au stade clinique. La société développe une technologie CAR (chimeric antigen receptor) T universelle et multi-antigène sous licence de l'Université de Pittsburgh (SNAP-CAR), ainsi que les plateformes de thérapie cellulaire et de diagnostic compagnon GEAR, qu'elle développe avec VyGen-Bio et des chercheurs médicaux de l'Institut Karolinska. Sa thérapie CAR est un traitement du cancer dans lequel les cellules T du patient sont génétiquement modifiées pour reconnaître les cellules cancéreuses afin de les cibler et de les détruire.

Secteur Produits pharmaceutiques