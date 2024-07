Les groupes professionnels de l'industrie minière prévoient de faire pression sur Washington pour relancer et développer le Bureau des mines, longtemps inactif, dans le but de rationaliser la manière dont le gouvernement américain réglemente et soutient la production de minerais essentiels et de faire coïncider cette initiative avec l'élection présidentielle de 2024. La campagne de lobbying, dont les détails n'ont pas encore été communiqués, devrait être lancée ce mois-ci, avant les conventions politiques des Républicains et des Démocrates. Elle mettra en contraste la surveillance minière dispersée des États-Unis avec celle de l'Australie et d'autres pays où les principales agences minières dépendent directement des chefs de gouvernement, selon trois sources ayant une connaissance directe de l'initiative.

Le lithium, le cuivre et d'autres minéraux essentiels sont utilisés dans de nombreux appareils électroniques et la demande devrait encore augmenter dans les années à venir pour la production de batteries de véhicules électriques. La Chine est le plus grand producteur ou transformateur mondial de nombreux minéraux critiques.

La politique minière des États-Unis est actuellement gérée par plusieurs agences, dont le Bureau of Land Management, le Fish and Wildlife Service et la Mine Safety and Health Administration.

Le Bureau a fermé ses portes en 1996 à la suite de coupes budgétaires. Les partisans de sa réactivation et de l'ajout de nouvelles responsabilités soutiennent que cela permettrait à Washington d'élaborer une politique unifiée en matière de minéraux essentiels pour l'octroi de permis, le financement de la recherche, les subventions et les prêts à l'industrie, qui pourrait s'étendre entre les administrations présidentielles et aider les États-Unis à mieux rivaliser avec la Chine.

"À l'heure actuelle, les décisions en matière d'exploitation minière sont réparties entre plusieurs agences gouvernementales, ce qui rend la transparence et la responsabilité très difficiles", a déclaré Rich Nolan, directeur du groupe commercial National Mining Association, qui est à l'origine de cette initiative aux côtés de l'American Exploration & Mining Association et de la Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME).

La SME, qui représente des universitaires et d'autres personnes menant des recherches liées à l'exploitation minière, prépare un document de synthèse que les deux autres groupes utiliseront pour faire pression sur les membres du Congrès, selon l'une des sources.

Les groupes reconnaissent qu'ils n'ont que peu de chances d'aboutir cette année, mais espèrent y parvenir lors du prochain Congrès, qui se tiendra de 2025 à 2027, a déclaré la source, ajoutant qu'il n'y a pas encore d'estimation du montant des fonds nécessaires à la renaissance du bureau.

"Si un nouveau bureau pouvait apporter un peu d'efficacité à un processus de délivrance de permis qui fait double emploi et qui est inefficace, cela pourrait être un énorme avantage pour le pays", a déclaré Mitch Krebs, PDG de Coeur Mining, une entreprise d'extraction d'argent basée à Chicago.

Les détracteurs de ce dernier plan font remarquer que le Bureau des mines initial n'a jamais supervisé l'octroi des permis d'exploitation minière et que les mines pourraient toujours se heurter à l'opposition des groupes de protection de la nature et des organismes de réglementation environnementale.

"La réactivation du Bureau des mines ne va rien arranger", a déclaré Michelle Michot Foss, chargée de recherche sur l'énergie, les minéraux et les matériaux au Baker Institute for Public Policy de l'université de Rice. "Il n'y a rien de sérieux sur la table qui permettrait à l'industrie minière de mieux fonctionner qu'aujourd'hui.

En outre, le bureau devrait être élevé au rang d'agence ministérielle si l'objectif est qu'il rende compte directement au président, ce qui nécessiterait l'approbation du Congrès.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Fondé en 1910 à la suite d'une série de catastrophes minières, le bureau s'est développé pour atteindre un effectif de plus de 4 000 personnes en 1960. Il inspectait les mines, menait des recherches sur les minéraux, étudiait les métaux spécialisés pour l'ère spatiale et gérait une usine de séparation de l'hélium qui approvisionnait la NASA.

En 1996, son budget annuel de 152 millions de dollars a été supprimé dans le cadre d'un accord budgétaire entre les républicains et le président de l'époque, Bill Clinton.

Rhea Graham, nommée par Clinton en 1994, première femme noire à diriger le bureau, n'a eu que 90 jours pour le fermer.

"Lorsque le bureau a été fermé, un signal a été envoyé sur l'importance que nous accordons à la science en tant que nation et sur le fait que le financement de la science est plus précaire qu'on ne le pense", a déclaré Mme Graham. (Reportage d'Ernest Scheyder ; reportage complémentaire de Trevor Hunnicutt ; rédaction de Richard Valdmanis et Rod Nickel)