Coface : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Coface avec un objectif de cours relevé de 9,6 à 10,1 euros, estimant que le groupe d'assurance-crédit 'est en excédent de capital et devrait publier un bon résultat net au quatrième trimestre'.



'Coface a eu une gestion proactive de ses risques durant la crise et va bénéficier de la faible sinistralité actuelle', juge l'analyste, relevant sensiblement (+39%) son résultat net part du groupe 2020, qui se situe supérieur au consensus.



'En revanche, les plans étatiques vont peser sur les résultats (résultat net part du groupe attendu quasi-stable en 2021 avant un sensible rebond dès 2022)', poursuit-il, précisant que 'Coface devrait pouvoir en distribuer 100% sur les prochaines années'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.