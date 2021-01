COFACE : Deutsche Bank revalorise

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 9,5 euros à 10,20 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Coface dans le cadre d'une étude sur le secteur de l'assurance. À l'horizon 2021, le bureau d'études pense qu'une nouvelle révision de la notation est possible. Il se base sur ses prévisions d'une hausse douce des taux sans risque, d'un apaisement des préoccupations économiques liées au Covid et au Brexit au cours de l'année, d'une amélioration des prix en assurance dommages et d'un retour à des dividendes bien étayés.