Coface S A : se mobilise en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+ et signe la Charte d'engagement de L'autre cercle

Coface, l'un des leaders mondiaux de l'assurance-crédit, signe la charte d'engagement LGBT+ de L'autre cercle, association française qui œuvre pour l'insertion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Cet engagement s'inscrit dans une politique plus large de diversité et d'inclusion mise en place par Coface qui assume pleinement son rôle d'entreprise responsable.

Dans le cadre de son engagement pour un environnement de travail plus inclusif, Coface rejoint les 150 autres signataires de la Charte d'engagement LGBT+ de L'autre cercle, association française qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Coface s'engage ainsi à favoriser la diversité au sein de Coface, notamment en agissant pour l'inclusion de tous et contre toutes les formes de discrimination au sein de l'entreprise.

En cosignant cette charte, Coface s'engage :

À créer un environnement inclusif pour les employés LGBT+ ;

Garantir l'égalité des droits et de traitement de tous les employés, indépendamment de leur orientation ou de leur identité sexuelle ;

Soutenir les employés qui ont été victimes de discrimination sur le lieu de travail ;

Mesurer les progrès et partager les meilleures pratiques pour améliorer l'environnement professionnel général.

« L'orientation sexuelle et l'identité de genre sont encore trop souvent des sujets tabous dans le monde de l'entreprise. Nous devons nous mobiliser pour les faire tomber et sensibiliser nos collaborateurs en faveur d'une plus grande ouverture et tolérance. Je suis aujourd'hui très heureux d'élargir notre politique Diversité et Inclusion, en ouvrant notre démarche à l'inclusion des personnes LGBT+ au sein de Coface. En devenant signataire de la charte d'engagement de L'autre cercle, nous nous engageons à mettre en place des actions pour améliorer l'inclusion des personnes LGBT dans l'entreprise. Notre ambition est de promouvoir une culture de travail non discriminatoire, où chacun est encouragé à être entièrement soi-même et à réaliser son plein potentiel », explique Xavier Durand, directeur général de Coface.

« Les employeurs, à l'image de Coface, sont de plus en plus nombreux à s'engager pour soutenir un projet d'inclusion des personnes LGBT+, qui se traduit par la signature de la Charte d'Engagement de L'autre cercle » souligne Christophe Berthier, Président de L'autre cercle.

Pour Catherine Tripon porte-parole et co-animatrice de la Charte de L'autre cercle, « Dans ces périodes troublées, la réassurance d'un employeur auprès de ses salariés, sur le respect et l'environnement inclusif qui sont dus aux personnes LGBT+, est un marqueur d'un engagement ferme et pérenne. Notre Charte et le plan d'action de Coface y contribuent ».

La diversité et l'inclusion au cœur des engagements de Coface

La signature de la Charte s'inscrit dans une démarche plus globale et volontaire de Coface en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, au cœur des priorités stratégiques du groupe. La politique de diversité et d'inclusion de Coface constitue un pilier fondamental de cette démarche. La promotion des femmes, la diversité sociale et culturelle, ainsi que la promotion et l'intégration dans l'emploi des personnes en situation de handicap constituent les axes prioritaires de la politique de diversité et d'inclusion de l'entreprise. Coface s'engage ainsi à mettre en œuvre les conditions d'une organisation inclusive offrant une équité de traitement à tous ses collaborateurs.