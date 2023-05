Coface : Berenberg rehausse son objectif

Berenberg a annoncé mardi matin avoir relevé son objectif de cours sur Coface de 16,8 à 17,2 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



'Nous pensons que Coface est désormais le meilleur des trois grands assureurs-crédit, raison pour laquelle le titre mérite de se traiter sur la base d'une prime en termes de valorisation', explique la banque allemande.



Selon Berenberg, la société se distingue sur toute une série d'indicateurs de performances vis-à-vis de ses principaux rivaux Atradius et Allianz Trade, notamment pour ce qui concerne le ratio combiné.



'C'est ce qui conduit à penser que Coface est dans une classe à part', conclut-il dans une note.



