Coface : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Coface, avec un objectif de cours rehaussé de 12,4 à 15,1 euros, voyant de bonnes raisons de spéculer sur le titre de l'assureur-crédit.



Dans une note de recherche, la banque allemande met en avant trois facteurs qui justifient d'après elle de se montrer positif sur la valeur.



D'abord, explique Berenberg, Coface opère sur un segment du marché de l'assurance fortement qui offre des marges bénéficiaires confortables.



Ensuite, poursuit l'établissement germanique, la société dispose d'un formidable modèle économique, pas seulement dans son coeur de métier mais aussi dans l'information d'entreprise, un métier qui pourrait selon lui être valorisé autour de 360 millions d'euros à horizon 2023, soit 2,4 euros par titre.



Enfin, conclut Berenberg, son capital est désormais détenu à hauteur de 29,8% par Arch Capital, un groupe d'assurance diversifié qui pourrait bien être tenté de lancer une offre de rachat sur l'ensemble du capital, prédit la banque allemande.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.