Coface : Oddo reste positif, ajuste son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Coface, mais avec un objectif de cours très légèrement revu en baisse de 14 à 13,7 euros, afin d'intégrer les dernières données de marché (taux sans risque et prime de risque).



'Cet objectif de cours est basé sur notre seule valorisation fondamentale et n'intègre pas de prime spéculative', précise l'analyste, qui anticipe 'un résultat net record cette année, avec un rendement très attractif (dividende attendu 2022 de 1,33 euro par action)'.



Alors que l'assureur-crédit publiera ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre, Oddo indique prévoir pour cette période des revenus en hausse de 17% à 457 millions d'euros et un résultat net en retrait de 4% à 65 millions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.