BONDS : Coface émettra pour 300 millions d'euros obligations subordonnées tier 2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur crédit Coface a annoncé mercredi qu'il émettrait jeudi pour 300 millions d'euros obligations subordonnées tier 2, portant intérêt au taux fixe de 6% et arrivant à échéance le 22 septembre 2032. En parallèle, le groupe a annoncé le rachat d'un montant principal de 153,4 millions d'euros, sur des obligations subordonnées et garanties émises en 2014 d'un montant de 380 millions d'euros portant intérêt au taux fixe de 4,125% et arrivant à échéance le 27 mars 2024. Le prix fixe de rachat est de 103,625%, a précisé Coface dans un communiqué. (valsuar@agefi.fr) ed: LBO

September 21, 2022