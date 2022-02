BONDS : Coface lance une offre de rachat sur des obligations subordonnées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur crédit Coface a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat, dans la limite d'un montant de 150 millions d'euros, sur des obligations subordonnées et garanties émises en 2014 d'un montant de 380 millions d'euros portant intérêt au taux fixe de 4,125% et arrivant à échéance le 27 mars 2024. Les resultats de l'offre de rachat, qui se déroulera du 21 au 25 février 2022, seront annoncés le 28 février, a indiqué l'assureur crédit dans un communiqué. Coface indiquera également le 28 février sa décision concernant une émission de titres tier 2 à taux fixe libellés en euros que l'assureur souhaite effectuer et dont les modalités seraient précisées à cette même date. (adore@agefi.fr) ed: VLV

February 21, 2022 05:19 ET (10:19 GMT)