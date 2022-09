COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 13 septembre et le 16 septembre 2022

Paris, le 19 septembre 2022 – 17h45

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché1

Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d’Actions 2022-2023 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l’onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document d’enregistrement universel 2021.

Séance du (date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat Total 13/09/2022 6 159 10,3177 € 63 547 € XPAR LTIP 27 10,2900 € 278 € CEUX 314 10,2890 € 3 231 € AQEU 6 500 10,3162 € 67 056 € Total 14/09/2022 6 500 10,2046 € 66 330 € XPAR LTIP 6 500 10,2046 € 66 330 € Total 15/09/2022 6 232 10,2278 € 63 739 € XPAR LTIP 268 10,2800 € 2 755 € TQEX 6 500 10,2299 € 66 494 € Total 16/09/2022 6 500 10,2356 € 66 531 € XPAR LTIP 6 500 10,2356 € 66 531 € Total 13/09/2022 - 16/09/2022 26 000 10,2466 € 266 411 € LTIP





13/09/2022 Achat 413 10,4000 € 4 295,20 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 512 10,4600 € 5 355,52 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 450 10,4100 € 4 684,50 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 97 10,3800 € 1 006,86 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 187 10,3800 € 1 941,06 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 241 10,3800 € 2 501,58 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 447 10,3100 € 4 608,57 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 444 10,2800 € 4 564,32 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 499 10,3000 € 5 139,70 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 497 10,3000 € 5 119,10 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 461 10,2900 € 4 743,69 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 359 10,2100 € 3 665,39 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 164 10,2100 € 1 674,44 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 486 10,2600 € 4 986,36 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 42 10,2600 € 430,92 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 551 10,2600 € 5 653,26 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 32 10,2800 € 328,96 € AQEU LTIP 13/09/2022 Achat 309 10,2800 € 3 176,52 € XPAR LTIP 13/09/2022 Achat 225 10,2900 € 2 315,25 € AQEU LTIP 13/09/2022 Achat 57 10,2900 € 586,53 € AQEU LTIP 13/09/2022 Achat 27 10,2900 € 277,83 € CEUX LTIP 14/09/2022 Achat 300 10,2800 € 3 084,00 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 200 10,2500 € 2 050,00 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 200 10,2300 € 2 046,00 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 276 10,2300 € 2 823,48 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 200 10,2400 € 2 048,00 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 400 10,2400 € 4 096,00 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 200 10,2400 € 2 048,00 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 157 10,2700 € 1 612,39 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 332 10,2700 € 3 409,64 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 583 10,2800 € 5 993,24 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 472 10,2400 € 4 833,28 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 30 10,1900 € 305,70 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 350 10,1900 € 3 566,50 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 94 10,1900 € 957,86 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 47 10,1500 € 477,05 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 491 10,1500 € 4 983,65 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 448 10,1300 € 4 538,24 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 426 10,1800 € 4 336,68 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 403 10,1400 € 4 086,42 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 381 10,1300 € 3 859,53 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 65 10,1300 € 658,45 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 22 10,1400 € 223,08 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 101 10,1400 € 1 024,14 € XPAR LTIP 14/09/2022 Achat 322 10,1500 € 3 268,30 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 328 10,1200 € 3 319,36 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 449 10,1800 € 4 570,82 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 486 10,2200 € 4 966,92 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 476 10,1900 € 4 850,44 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 860 10,2600 € 8 823,60 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 535 10,2300 € 5 473,05 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 568 10,2300 € 5 810,64 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 108 10,2000 € 1 101,60 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 597 10,2300 € 6 107,31 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 313 10,2100 € 3 195,73 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 242 10,2100 € 2 470,82 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 200 10,2600 € 2 052,00 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 200 10,2600 € 2 052,00 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 90 10,2600 € 923,40 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 445 10,2800 € 4 574,60 € XPAR LTIP 15/09/2022 Achat 268 10,2800 € 2 755,04 € TQEX LTIP 15/09/2022 Achat 335 10,2900 € 3 447,15 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 315 10,3000 € 3 244,50 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 259 10,2300 € 2 649,57 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 158 10,2300 € 1 616,34 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 51 10,2300 € 521,73 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 155 10,1900 € 1 579,45 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 15 10,1900 € 152,85 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 268 10,1900 € 2 730,92 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 109 10,2100 € 1 112,89 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 384 10,2100 € 3 920,64 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 628 10,2100 € 6 411,88 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 523 10,2200 € 5 345,06 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 506 10,2700 € 5 196,62 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 492 10,2400 € 5 038,08 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 200 10,2500 € 2 050,00 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 200 10,2500 € 2 050,00 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 292 10,2500 € 2 993,00 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 86 10,2500 € 881,50 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 450 10,2400 € 4 608,00 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 503 10,2400 € 5 150,72 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 453 10,2400 € 4 638,72 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 139 10,2400 € 1 423,36 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 198 10,2400 € 2 027,52 € XPAR LTIP 16/09/2022 Achat 116 10,2400 € 1 187,84 € XPAR LTIP

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Benoît CHASTEL : +33 1 49 02 22 28 – benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2021/2022

(sous réserve de changements)

Résultats 9M-2022 : 27 octobre 2022, après bourse

