COFACE : soutenu par Berenberg

Coface (+ 4,91% à 10,14 euros) se distingue parmi les principales progressions de l'indice SBF 120, soutenu par la recommandation d'Achat de Berenberg. Le broker allemand a entamé le suivi de l'assureur crédit, qu'il valorise 12,40 euros.



" Coface est une belle histoire, qui bénéficie de tendances fondamentales très fortes dans l'assurance-crédit ; d'un plan stratégique 2020-23 capitalisant sur sa vaste base de données de notation ; et d'une dimension spéculative car l'actionnaire à 29% de Coface, Arch Capital, pourrait décider de faire une offre sur l'ensemble du groupe après le 10 février 2022 ", explique l'analyste.



Le principal risque est qu'il y ait une crise soudaine dans l'assurance-crédit lorsque les programmes de soutien gouvernementaux prendront fin à la fin du mois de juin, bien que cela semble très peu probable, selon lui. Berenberg pense que le marché sous-estime la capacité bénéficiaire du groupe - il est 27% plus élevé que le consensus Bloomberg sur le bénéfice par action pour 2022.



Enfin, sa valorisation est attrayante avec un PER 2022 de 8,4.