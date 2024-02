Coface : A suivre aujourd'hui

Le résultat opérationnel de Coface en 2023 s'élève à 362,9 millions d'euros en 2023, en hausse de 1,6% à périmètre et changes courants. Son résultat net (part du groupe) s’élève à 240,5 millions d'euros, stable par rapport à 2022. Sur l’année, l'assureur-crédit a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,86 milliard d'euros, en hausse de 6% à taux de change et périmètres constants par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires de l'activité assurance a progressé de 5,4% à périmètre et changes constants à 1,55 milliard d'euros.



En outre, le ratio combiné net de réassurance s'établit à 64,3% sur l'année, en amélioration de 3,3 points sur un an.



Au 31 décembre 2023, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 2,05 milliards d'euros, en hausse de 32,2 millions d'euros, soit une hausse de 1,6%.



Le ratio de solvabilité estimé à environ 199%, supérieur à la borne haute de la zone cible de 155% à 175%.



Coface proposera à l'assemblée générale un dividende par action de 1,30 euro soit un taux de distribution de 81% du résultat net, en ligne avec sa politique de gestion du capital.