Coface : Comptes consolidés résumés non-audités T1-2022

Les présents comptes consolidés IFRS du Groupe Coface au 31 mars 2022 comprennent des états financiers composés comme suit :

- le bilan ;

- le compte de résultat ;

- les autres éléments du résultat global ;

- le tableau de variation des capitaux propres ;

- le tableau des flux de trésorerie.

Le bilan est présenté avec un comparatif au 31 décembre 2021, le compte de résultat avec un comparatif au 31 mars 2021.

Les principes et méthodes comptables retenus pour l'établissement des comptes consolidés du Groupe Coface au 31 mars 2022 sont identiques à ceux utilisés pour l'élaboration des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2021 établis conformément aux normes comptables internationales (« IFRS ») telles que publiées par l'IASB et adoptées dans l'Union européenne1. Ils sont détaillés dans la partie « Principes et méthodes comptables » des comptes consolidés et annexes au 31 décembre 2021.

Les comptes intermédiaires trimestriels résumés sont examinés par le Conseil d'Administration du Groupe Coface en date du 28 avril 2022. Ils ont également préalablement été revus par le comité d'audit le 27 avril 2022.

1 Le référentiel intégral des normes adoptées au sein de l'Union européenne peut être consulté sur le site internet de la Commission Européenne à l'adresse suivante :http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/ifrs-financial-statements/index_fr.htm

Faits marquants

Natixis annonce la cession de sa participation résiduelle dans Coface SA

Le 6 janvier 2022, Natixis a annoncé la cession de sa participation résiduelle dans Coface SA. Cette cession représentait environ 10,04% du capital social de Coface SA, soit 15 078 095 actions. Elle a été effectuée par voie d'un ABB (construction accélérée d'un livre d'ordres) au prix moyen de 11,55€. A l'issue de cette opération, Natixis ne détenait plus aucune action de Coface SA.

Impacts anticipés de la crise en Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a déclenché une guerre en Europe pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale. Ce conflit armé et les très nombreuses sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie, auront assurément de graves conséquences économiques et financières pour l'ensemble du Monde alors que la précédente crise liée à la Covid n'était pas encore terminée. Les conséquences inflationnistes sont importantes : l'espoir de voir les cours de l'énergie, des minerais et des produits agricoles baisser au second semestre 2022 s'est envolé, du moins éloigné.

La décrue du coût du fret est également remise à plus tard (interdictions de survol aérien et envol du coût du carburant). Il en résulte que la normalisation des chaînes de production est aussi remise à plus tard. Les pays d'Europe centrale doivent par ailleurs supporter la charge de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Ces mêmes pays, en tant que couloirs et débouchés commerciaux de la Russie, pâtissent de la réduction des échanges commerciaux entre les deux belligérants et l'Europe. Enfin, l'inflation des prix de l'énergie et de l'alimentation est source potentielle de troubles sociaux, susceptibles de déboucher sur des bouleversements politiques, notamment dans les pays en développement, où l'intervention des Etats pour atténuer son choc sur les ménages est rendue malaisée par des capacités budgétaires faibles et un endettement élevé accru par la pandémie. Confrontées à une forte inflation du prix des biens, des actifs immobiliers et financiers, ainsi qu'à un net ralentissement conjoncturel, les banques centrales se retrouvent dans une situation inconfortable. L'ampleur et la durée du dommage causé à l'économie mondiale par le conflit sont encore difficiles à déterminer, faute de connaître la durée et l'évolution de l'intensité de la guerre.

Dans ce contexte, Coface a ajusté ses appréciations du risque russe, biélorusse et ukrainien et procédé à une réduction de son exposition à ces pays. Le groupe continue à suivre de façon quotidienne la situation et ajuste en permanence sa politique de souscription en assurant le respect des sanctions internationales.

A date et sous réserve d'évolution de la situation, cette grave crise accroît fortement l'incertitude et la volatilité via son impact multisectoriel et multi-géographique.

Coface n'est pas exposée directement aux pays en conflit à ce jour au travers de son portefeuille d'investissement et l'impact de ce conflit demeure à ce jour très limité sur son activité.

Les primes acquises de Coface Russia Insurance s'élèvent à 12,46M € en 2021 (1% du total Groupe) et la valeur des titres de cette filiale est inférieure à 7M€ sur la base de la valeur nette comptable dans les comptes du groupe au 31 12 2021. L'exposition du Groupe au risque dans cette région, non significative sur son activité d'affacturage et globalement inférieure à 1% de son exposition globale avant le début du conflit, est depuis ajustée à la baisse et suivie régulièrement.

Si la sinistralité déclarée à date sur cette zone ne montre aucune aggravation significative, l'impact de cette crise, direct ou indirect, pourrait avoir pour conséquence une détérioration de son ratio de sinistralité.

Bilan consolidé

Actif

(en milliers d'euros)

31/03/2022

31/12/2021

Actifs incorporels Ecarts d'acquisition

236 048

229 951

155 780

Autres immobilisations incorporelles Placements des activités d'assurance Immobilier de placement

80 269

3 175 567

155 529

74 423

3 219 430

Titres conservés jusqu'à échéance Titres disponibles à la vente

Titres de transaction Dérivés

Prêts et créances

Créances des activités du secteur bancaire

288

1 855

3 078 833

11

11 900

82 680

2 969 056

288

1 833

3 115 154

15

10 458

91 683

2 690 125

Part des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les passifs relatifs aux contrats d'assurance et financiers Autres actifs

509 879

512 187

1 161 506

1 024 871

Immeubles d'exploitation et autres immobilisations corporelles Frais d'acquisition reportés

Impôts différés actifs

Créances nées des opérations d'assurance ou de réassurance Créances clients des activités de service

Créances d'impôts exigibles

Autres créances

103 872

46 180

46 023

588 142

63 967

83 878

229 443

Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL ACTIF

389 248

105 809

38 900

58 345

511 038

59 489

75 682

175 609

362 441

8 441 343