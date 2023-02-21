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    COFA   FR0010667147

COFACE SA

(COFA)
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13.45 EUR   -0.07%
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Coface : Document AMF CP. 2023DD885606

21/02/2023 | 18:21
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2023DD885606

20 février 2023

FR0010667147 - DD155263

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Cyrille Charbonnel, Directeur de la souscription

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COFACE SA

LEI : 96950025N07LTJYFSN57

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Attribution d'actions gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010667147

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.5000 Euro

VOLUME : 8 696.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.5000 Euro

VOLUME : 8 696.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 février 2023

COMMENTAIRES :

free performance shares / Long Term Incentive Plan 2020

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Coface SA published this content on 21 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 February 2023 17:20:03 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 1 830 M 1 956 M -
Résultat net 2022 274 M 292 M -
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 7,34x
Rendement 2022 11,2%
Capitalisation 2 006 M 2 144 M -
Capi. / CA 2022 1,10x
Capi. / CA 2023 1,04x
Nbr Employés 3 667
Flottant 98,8%
Graphique COFACE SA
Durée : Période :
Coface SA : Graphique analyse technique Coface SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COFACE SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 13,46 €
Objectif de cours Moyen 14,83 €
Ecart / Objectif Moyen 10,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Pascal Durand Chief Executive Officer
Phalla Gervais Chief Financial & Risk Officer
Bernardo Sanchez Incera Chairman
Keyvan Shamsa Director-Business Technology
Matthieu Garnier Director-Group Information Services
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COFACE SA10.87%2 144
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.-3.83%44 839
THE TRAVELERS COMPANIES-0.93%43 112
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.1.38%42 748
THE ALLSTATE CORPORATION-0.41%35 563
INTACT FINANCIAL CORPORATION4.00%26 397